Brasil passa de um milhão de vacinados contra a covid-19

O site brasileiro Covid-19 no Brasil, que acompanha em tempo real os números da covid e de vacinados, a partir de atualizações das secretarias de saúde, aponta que já foram vacinados no Brasil, até o meio-dia desta quarta-feira, 1.107.331 brasileiros. Segundo o site, o Pará vacinou 9.919 pessoas.

Já o site Our World in Data, apoiado pela Universidade de Oxford, 848.880 brasileiros foram vacinados contra a covid-19 desde o início da campanha no país.

O projeto, que monitora o número total de doses aplicadas em todo o mundo, sem distinguir quantas pessoas receberam a segunda aplicação dentro do prazo previsto, reflete sempre os números fechados do dia anterior.

O Brasil começou o programa de imunização em 17 de janeiro, após a Anvisa aprovar o uso emergencial das vacinas Coronavac e Oxford. O estado de São Paulo abriga a maior quantidade de vacinados, com 209.775 pessoas até as 11h40 desta quarta-feira, 27.