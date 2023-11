Brasil ocupa a 11ª posição no ranking global de bem-estar e saúde no trabalho; veja lista

Um levantamento mundial feito pelo McKinsey Health Institute avaliou mais de 30 mil trabalhadores para entender a forma como eles percebem a saúde mental e como estão conectados com ambiente de trabalho. No ranking, o Brasil ocupa o 11º lugar de pessoas que relacionam o trabalho ao bem-estar.

A pesquisa buscou analisar como o meio de trabalho pode influenciar na saúde do trabalhador, tanto física, quanto mental, e entender quantos estão satisfeitos com os ambientes em que atuam com relação a qualidade e bem-estar.

VEJA MAIS

Na pesquisa, mais da metade dos trabalhadores de todo o mundo relataram saúde geral positiva. A Turquia lidera o ranking com a maior porcentagem de profissionais satisfeitos com o ambiente de trabalho e o Japão ocupa o último lugar.

Profissionais entre 18 e 24 anos tiveram pontuações mais baixas com relação à saúde relacionada ao trabalho. Entrevistados de empresas maiores tiveram pontuações mais altas.

No Brasil:

62% consideraram ter uma boa saúde geral ou holística (visão integrada do funcionamento mental, físico, espiritual e social do indivíduo)

70% – saúde social (capacidade de construir relacionamentos saudáveis e de apoio);

63% – saúde física;

71%% – saúde espiritual (integra significado na sua vida);

74% – saúde mental (estado de ser comportamental, cognitivo e emocional do indivíduo).

Veja o ranking geral:

Turquia (78%) Índia (76%) China (75%) Camarões (69%) Nigéria (69%) Suécia (68%) Emirados Árabes Unidos (67%) México (67%) Colômbia (63%) Egito (63%) Brasil (62%) Estados Unidos (62%) Suíça (62%) África do Sul (61%) Argentina (55%) Indonésia (54%) Chile (52%) Singapura (52%) Alemanha (51%) Arábia Saudita (51%) Itália (51%) Polônia (50%) Austrália (48%) Coreia do Sul (48%) Canadá (47%) França (45%) Nova Zelândia (45%) Holanda (44%) Reino Unido (43%) Japão (25%)

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com