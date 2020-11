Brasil negocia compra de vacina da Pfizer contra covid-19, diz porta-voz da empresa

O governo do presidente Jair Bolsonaro mantém negociações com a Pfizer no Brasil para comprar a vacina experimental contra a Covid-19 da farmacêutica e incluí-la no Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, disse um porta-voz da Pfizer.

A vacina passa por testes clínico em estágio avançado no Brasil com 3.100 voluntários nos Estados de São Paulo e da Bahia e seria importada das fábricas da Pfizer nos Estados Unidos e na Europa, disse o porta-voz sem dar mais detalhes.

Nesta segunda, a Pfizer anunciou que sua candidata a vacina mostrou ter eficácia superior a 90%, com base em dados iniciais dos ensaios clínicos em estágio avançado.