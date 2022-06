Brasil confirma mais dois casos de varíola dos macacos; total chega a 11

O Ministério da Saúde confirmou mais dois casos de varíola dos macacos no Brasil. Tratam-se de dois pacientes do sexo masculino, idade entre 36 e 38 anos, residentes no estado de São Paulo e com histórico de viagem para a Europa. Ao todo, o país já notificou 11 contaminados pelo vírus monkeypox. As informações são da Agência Brasil.

Os dois pacientes apresentam quadro clínico estável, informa o Ministério da Saúde, não têm complicações e estão sendo monitorados pelas secretarias de Saúde do estado e do município.

Segundo o ministério, todas as medidas de contenção e controle da doença foram adotadas imediatamente após a comunicação de que se tratava de um caso suspeito de varíola dos macacos, com o isolamento dos pacientes e rastreamento dos seus contatos.

Atualmente, o Brasil tem 11 casos confirmados, sendo sete em São Paulo, dois no Rio Grande do Sul e dois no Rio de Janeiro. Mais dez casos suspeitos permanecem em investigação. Dois dos casos confirmados receberam alta e os outros seguem isolados e em monitoramento.