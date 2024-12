Brasil atinge recorde histórico de turistas estrangeiros em 2024

Nesta segunda-feira (30), o Brasil deve alcançar um novo recorde anual na entrada de turistas estrangeiros no país, que, até ontem, contabilizava 6,607 milhões de viajantes internacionais adentrando o território nacional. O último recorde foi registrado em 2018 quando o fluxo alcançou 6,621 milhões de turistas estrangeiros.

Esse recorde indica um avanço no Plano Nacional de Turismo (PNT) que prevê alcançar 8,1 milhões de turistas estrangeiros em 2027. Os números deste ano excedem aos registrados nos anos de Copa do Mundo, em 2014, e de Olimpíadas, em 2016, realizados no país.

Até novembro, a Argentina estava em primeiro lugar com o maior volume de visitantes com mais de 1,7 milhão de pessoas desembarcando no Brasil, seguido dos Estados Unidos com 640 mil turistas.

Para o ano que vem, as expectativas crescem para esse setor com a realização de eventos globais, como a COP 30, em Belém, e a reunião de cúpula dos Brics, cujo local ainda será divulgado pelo governo federal. “Celebramos esse momento e já estamos trabalhando para outro recorde em 2025”, afirmou Celso Sabino, ministro do turismo no Brasil.