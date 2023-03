BPC: pagamento de março começa nesta segunda (27); veja o calendário

Os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) já começaram a receber a terceira parcela de 2023. O pagamento de um salário mínimo começa nesta segunda-feira (27) e segue até o dia 10 de abril.

VEJA MAIS

Confira o calendário da terceira parcela do BPC

O pagamento do benefício inicia nesta segunda-feira (27) para os cidadãos com o Número do Beneficiário terminando em 1. O pagamento segue até o dia 10 de abril. Confira:

Número do beneficiário com final 1 - 27 de março;

Número do beneficiário com final 2 - 28 de março;

Número do beneficiário com final 3 - 29 de março;

Número do beneficiário com final 4 - 30 de março;

Número do beneficiário com final 5 - 31 de março;

Número do beneficiário com final 6 - 03 de abril;

Número do beneficiário com final 7 - 04 de abril;

Número do beneficiário com final 8 - 05 de abril;

Número do beneficiário com final 9 - 06 de abril;

Número do beneficiário com final 0 - 10 de abril.

Quem tem direito ao Benefício de Prestação Continuada (BPC)?

O BPC é um benefício assistencial pago pelo Governo Federal a pessoas idosas ou com deficiência que possuem renda familiar per capita de até 1/4 do salário mínimo. O direito ao benefício depende da avaliação social e médica realizada pelo INSS.

Valor do Benefício de Prestação Continuada

O valor do benefício corresponde a um salário mínimo vigente e é pago mensalmente ao beneficiário. É importante destacar que o BPC não gera direito a 13º salário e não deixa pensão por morte, além de não ser acumulável com outros benefícios previdenciários. O BPC também poderá ser descontinuado caso os requisitos para seu pagamento sejam descumpridos.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)