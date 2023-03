BPC: fila do benefício pode ser reduzida após cooperação entre ministérios

A fila de espera do Benefício de Prestação Continuada (BPC) pode ser reduzida após a integração tecnológica que será realizada pelos ministérios do Desenvolvimento Social (MDS) e da Previdência Social (MPS). No fim de 2022, cerca de cinco milhões de beneficiários recebiam o benefício, que paga um salário mínimo mensalmente.

O acordo foi discutido pelos ministros Carlos Lupi, do MPS, e Wellington Dias, do MDS, no dia 8 de março. Com a atualização, o Governo Federal pretende acelerar o acesso ao benefício.

“O INSS e o MDS estão dialogando para viabilizar uma troca de informações mais rápida e segura. Com isso, criaremos soluções para entregar, a cada dia, mais cidadania para os brasileiros de cada cidade do nosso Brasil. Priorizar o povo é uma missão do governo Lula”, declarou o ministro Carlos Lupi.

O que é o BPC?

Com quase cinco milhões de beneficiários, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) paga mensalmente um salário mínimo para idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de longo prazo, que tem renda familiar por pessoa igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo.

O benefício é operacionalizado pelo Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), e para recebê-lo, não é preciso que o cidadão tenha contribuído com a Previdência Social. Entretanto, o BPC não dá direito ao 13º salário e não deixa pensão por morte.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)