Boneco de Judas em lagoa é confundido com corpo e mobiliza bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado, na noite dessa quinta-feira, 4, para realizar o resgate de um corpo que estava flutuando na Lagoa da Salina, no município de Morada Nova, localizado a 169,2 quilômetros de Fortaleza. Porém, ao chegarem ao local, os agentes perceberam que a vítima era, na verdade, um boneco.

Os bonecos são tradicionalmente utilizados na “Malhação de Judas” ou “Queima de Judas”, momento realizado no Sábado de Aleluia para simbolizar a morte de Judas Iscariotes. Em alguns locais, os bonecos têm formas e tamanhos diferentes e alguns carregam até imagens de personalidades políticas, por exemplo.