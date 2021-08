Bombeiros usam cerca de 100 mil litros de água no combate ao incêndio no Parque dos Poderes (MS)

Na tarde desta quinta-feira (19) um incêndio atingiu parte da vegetação do Parque dos Poderes, em Campo Grande. As chamas de alastraram rapidamente e o corpo de bombeiros precisou usar, cerca de 100 mil litros de água, para combater o incêndio que se estendeu durante toda a madrugada desta sexta-feira (20). Neste momento os militares atuam no rescaldo. As informações são do portal G1 Mato Grosso do Sul.

De acordo com o major Fábio Pereira de Lima, ao todo, foram usados sete viaturas e dezenas de militares atuaram na operação. "Nós fizemos o controle, o rescaldo e estamos fazendo o monitoramento. Há muito material combustível, como folhas secas e amontoados. Trabalhamos toda a madrugada e agora estamos fazendo o levantamento para saber sobre toda a área atingida. Felizmente, não achamos nenhum animal morto neste combate", afirmou o major.

A investigação dos bombeiros apontou que, inicialmente, foram dois focos nos fundos da Academia da Polícia Civil (Acadepol) e tiveram início por volta das 14 horas.

Durante o combate, a Polícia Militar (PM) interditou algumas vias justamente por conta do risco aos motoristas e alguns moradores, também, deixaram as suas casas e foram buscar ajuda na casa de parentes em outros bairros da cidade.

Nesta manhã (20) quem passar pela região deve ter atenção redobrada para evitar atropelamentos, já que, devido ao incêndio, vários animais estão circulando pela região, desorientados pela fumaça e stress.