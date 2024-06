Bombeiros encontram destroços do helicóptero que caiu com empresários em Goiás

O Corpo de Bombeiros encontrou neste domingo (30/6) os destroços do helicóptero que caiu com empresários em uma lagoa de Água Fria de Goiás, nas proximidades do Distrito Federal. A aeronave particular saiu de Brasília com destino a Chapada dos Veadeiros. Ela caiu na última quinta-feira (27/6), na Lagoa do Jacuba (GO).

Ao Metrópoles, o capitão Licurgo Winck disse: “ acabamos de encontrar a aeronave que estava submersa no lago com a utilização de um sonar de varredura lateral. Alguns destroços já estão em solo. Agora, faremos o processo de reflutuação das partes mais pesadas da aeronave ”.

Os empresários Ricardo Emediato, sócio-fundador do grupo R2, 38 anos, e Lucas Bezerra, da equipe do DJ Bhaskar, 32, irmão de Alok, eram um dos ocupantes da aeronave. Ambos foram levados para o Hospital Municipal de Água Fria (GO) e estão bem.

Quem pilotava o helicóptero era Ayrton Vargas, 66 anos. Ele está internado em estado grave no Hospital de Base e foi transportado de volta para Brasília pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

De acordo com os bombeiros, testemunhas disseram que a aeronave perdeu altitude e caiu na lagoa. Algumas pessoas que viram o acidente entraram na água com o auxílio de um barco, para resgatar os ocupantes da aeronave, conforme o Metrópoles. Para que não se afogassem, os empresários e o piloto ficaram agarrados aos destroços da aeronave, ainda segundo a corporação.