Bombeiro se muda de casa com risco de deslizamento e acaba morrendo durante mudança

O bombeiro Alysson Barros, de 43 anos, morreu ao tentar fugir de um provável deslizamento próximo a casa onde morava, em Recife, quando se mudava para uma casa temporária. O homem e a esposa viviam ao lado de uma barreira e, por medo dos deslizamentos ocasionados pelas fortes chuvas na região, resolveram ir para casa de familiares.

VEJA MAIS

Em entrevista, Fabiana Pereira, mulher da vítima, relatou que o acidente aconteceu no último domingo (29), quando o marido pegou alguns objetos da residência para transportar. "A primeira coisa que ele carregou foi o centro. Ele também botou um vidro embaixo do braço e pegou um ferro de passar roupa. Foi quando ele escorregou e o vidro entrou no braço esquerdo dele”, contou.

Familiares tentaram conter o sangramento, mas o vidro perfurou uma região próxima ao coração. "A gente estava fazendo a mudança porque a barreira estava em risco. A barreira do lado da minha casa caiu uma parte, mas não atingiu ninguém. A gente ficou com medo e resolveu ir para a casa da minha mãe. Foi uma fatalidade, infelizmente”, lamentou a mulher.

Número de mortos em Recife

O número de mortos devido as chuvas e deslizamentos em Pernambuco já chega em 122. O corpo de mais uma vítima foi encontrado nesta quinta-feira (02). As buscas por outros dois desaparecidos continuam na região.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)