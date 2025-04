Bolsonaro: 'Tenho esperança que venha algo “de fora”

Do alto do trio elétrico, na avenida Paulista, neste domingo (6), o ex-presidente Jair Bolsonaro disse ter esperança que venha algo “de fora”. No discurso, ele citou o caso envolvendo o seu ex-assessor, Filipe Martins, e falou de um possível apoio internacional à anistia.

“Tenho esperança também que de fora venha alguma coisa para cá. Hoje faltou um filho meu aqui. O 03, que fala inglês, fala espanhol, fala árabe, tem contato com pessoas importantes do mundo todo".

Ele ainda complementou: "está lá nos EUA”, destacou Bolsonaro, se referindo ao filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que pediu licença do mandato para ficar nos EUA, onde está desde fevereiro deste ano.

Bolsonaro disse ainda que a Justiça americana deve começar a investigar o caso de Filipe Martins, seu ex-assessor, denunciado por ser o responsável pela edição da “minuta golpista”.

Filipe Martins foi preso pela PF (Polícia Federal) na operação Tempus Veritatis, que investigou a tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. Posteriormente, foi denunciado pela PGR (Procuradoria Geral da República).

No entanto, Jair Bolsonaro não entrou em detalhes sobre a investigação. A Justiça dos EUA ouvirá Filipe Martins na próxima quarta-feira (9).