Bolsonaro, sobre Meio Ambiente: Nós queremos cooperar, mas a Amazônia é nossa

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, em transmissão ao vivo nas redes sociais nesta quinta-feira, 3, que o seu governo teria intenção de cooperar com outros países em torno da preservação da Amazônia. Junto com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ele sustentou que essa cooperação só seria possível com nações que respeitassem a soberania brasileira.

Anunciado pelo chefe do Planalto como o chefe da delegação do País na Conferência do Clima da ONU em Glasgow, a COP-26, Salles disse que defenderá os interesses do Brasil e tem certeza que conseguirá aproveitar o evento para obter recursos para "cuidar do meio ambiente". "Só críticas de graça não adianta, tem que vir recurso", emendou o ministro.