Bolsonaro convoca manifestação pela anistia em Brasília (DF) para 7 de maio

Em vídeo gravado com chamada feita de dentro da UTI do hospital, o ex-presidente Jair Bolsonaro e parlamentares do PL, como Nikolas Ferreira (PL/MG), convocam a sociedade a ir às ruas, em Brasília (DF), pela anistia, no próximo dia 7 de maio, uma quarta-feira, a partir das 16h.

O ato vai ter concentração na torre de televisão de Brasília e caminhada até o Congresso Nacional. O vídeo foi publicado no final da tarde desta segunda-feira (28) pelo deputado federal Éder Mauro (PL/PA), que destaca no perfil dele no Instagram que a manifestação será pacífica.

Do vídeo, participa também a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Ela pede para as pessoas levarem celulares para registrarem tudo "neste ato em defesa da Débora e de todos os presos injustiçados", diz Michelle na gravação.