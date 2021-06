Bolsonarista é o único deputado a defender mandato de Flordelis

O deputado bolsonarista Márcio Labre (PSL-RJ) foi o único parlamentar da comissão de ética a defender a manutenção do mandato de Flordelis (PSD-RJ), que é ré pela morte do marido, Anderson do Carmo. Em nota, ele cita a prisão do também deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), que foi parar atrás das grades em fevereiro após gravar um vídeo com apologia à ditadura militar e ofensas a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Preciso ter coerência com as minhas convicções", afirma Labre. "Votei contra a cassação porque esta Casa não pode usurpar os poderes da República. O Judiciário ainda não se pronunciou sobre o caso. A deputada ainda está em fase de julgamento. Será submetida ao Tribunal do Júri", pontua Labre a respeito de seu voto no Conselho.

Ele, no entanto, pondera: "Reconheço que existe um conjunto indiciário robusto em desfavor da deputada".

"A história já nos mostrou que injustiças foram praticadas no passado", acrescenta Labres na sequência. "Tenho absoluta tranquilidade para me posicionar contrariamente à cassação porque meu voto é refém da consciência do amplo direito de defesa para todos", afirma. A nota do deputado conclui: "Da mesma forma que fui contrário à prisão de Daniel Silveira, preciso ter coerência com as minhas convicções".

Após a aprovação no Conselho de Ética, o caso também deve ser apreciado pelo plenário, onde precisa obter maioria simples de votos, isto é, pelo menos 257. Os parlamentares têm 90 dias para analisar a cassação do mandato. A deputada federal é acusada de usar o cargo para influenciar as investigações sobre o assassinato do marido.