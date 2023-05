Bolsa Família: Nordeste tem quase 10 milhões de beneficiários; veja número por regiões do Brasil

O pagamento do Bolsa Família em abril chegou para mais de 21 milhões de famílias, com o maior valor médio da história do benefício: R$670,49. A região Nordeste teve o maior número de beneficiários, chegando a quase 10 milhões, com tíquete médio de R$662 para a região, o menor de todo o Brasil.

O Governo Federal investiu quase R$14 bilhões com o pagamento do benefício. São quase nove milhões de parcelas adicionais de R$150 para crianças de 0 a 6 anos de idade. A Bahia é o estado com o maior número de beneficiários do Brasil, chegando a mais de 2,5 milhões. Na mesma região, Pernambuco, Maranhão e Ceará contam com mais de um milhão de famílias recebendo o auxílio.

Veja o número de beneficiários por região:

Nordeste, Sudeste e Norte lideram o ranking de beneficiários do Bolsa Família no Brasil, somando quase 19 milhões de benefícios somente nas três regiões. Veja a lista:

Nordeste - 9,7 milhões de beneficiários, com benefício médio de R$662;

- 9,7 milhões de beneficiários, com benefício médio de R$662; Sudeste - 6,3 milhões de beneficiários, com benefício médio de R$669;

- 6,3 milhões de beneficiários, com benefício médio de R$669; Nordeste - 2,5 milhões de beneficiários, com benefício médio de R$686;

- 2,5 milhões de beneficiários, com benefício médio de R$686; Sudeste - 1,4 milhão de beneficiários, com benefício médio de R$683;

- 1,4 milhão de beneficiários, com benefício médio de R$683; Nordeste - 1,1 milhão de beneficiários, com benefício médio de R$689.

Quem pode se inscrever no Bolsa Família?

Para receber o Bolsa Família, a família interessada deve realizar a inscrição no CadÚnico. Tem direito ao benefício as famílias com renda familiar per capita mensal igual ou inferior a R$218. Atualmente, cerca de 21 milhões de pessoas são contempladas com o Bolsa Família.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)