Bolsa Família é antecipado para atingidos pelas chuvas em Alagoas; saiba quais os municípios

Milhares de brasileiros tiveram o pagamento do Bolsa Família antecipado por conta da situação emergencial decretada em 32 municípios de Alagoas. O valor será depositado para todos, independente do Número de Inscrição Social, nesta terça-feira, 18 de julho.

Essa antecipação será válida para os meses de julho e agosto, segundo a Caixa Econômica Federal. O pagamento será feito de acordo com o município de vinculação dos beneficiários no CadÚnico, ou seja, apenas quem está cadastrado em um dos 32 municípios atingidos receberá a antecipação.

Lista de municípios contemplados com a antecipação do Bolsa Família

Moradores de 32 municípios do estado de Alagoas receberão o pagamento antecipado do Bolsa Família, são eles:

Atalaia; Barra de São Miguel; Barra de Santo Antônio; Branquinha; Capela; Cajueiro; Colônia Leopoldina; Coqueiro Seco; Flexeiras; Ibateguara; Jacuípe; Joaquim Gomes; Maceió; Maragogi; Marechal Deodoro; Matriz do Camaragibe; Murici; Passo do Camaragibe; Paulo Jacinto; Paripueira; Penedo; Pilar; Quebrangulo; Rio Largo; Santana do Mundaú; São José da Laje; São Luís do Quitunde; São Miguel dos Campos; São Miguel dos Milagres; Satuba; União dos Palmares; Viçosa.

Fortes chuvas em Alagoas

Diversos municípios de Alagoas foram atingidos por fortes chuvas entre os dias 7 e 9 de julho. O nível dos rios e lagoas do estado subiu, deixando mais de 3,5 mil pessoas desabrigadas e outras 20,4 mil desalojadas. Uma pessoa morreu no município de Joaquim Gomes; 32 dos 102 municípios alagoanos decretaram situação de emergência por conta dos estragos causados pela chuva.

Diversas cidades ficaram alagadas, sendo Murici o território com o maior número de pessoas desabrigadas. Segundo o secretário do Desenvolvimento Social de Maceió, Fernando Davino, a antecipação irá “beneficiar e auxiliar todas as pessoas que foram vítimas das fortes chuvas, [...] ajudando na compra de itens de primeira necessidades para que elas consigam reconstruir a vida”.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)