Bolsa Família: Caixa paga beneficiários com NIS de final 8 hoje (28/11)

A Caixa Econômica Federal iniciou o repasse dos valores referente às parcelas de novembro do Bolsa Família de 2023, cujo calendário de pagamentos segue a ordem do dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) dos beneficiários. Saiba quem recebeu o valor com média de R$ 677,88 nesta terça-feira (28/11).

Veja o calendário completo do Bolsa Família 2023

Quem recebeu o Bolsa Família nesta terça (28/11)?

Receberam o Bolsa Família nesta terça-feira, 28 de novembro, os beneficiários do NIS com dígito final 8.

Confira o calendário completo do Bolsa Família em Novembro:

NIS final 1: 17 de novembro (já pago);

NIS final 2: 20 de novembro (já pago);

NIS final 3: 21 de novembro (já pago);

NIS final 4: 22 de novembro (já pago);

NIS final 5: 23 de novembro (já pago);

NIS final 6: 24 de novembro (já pago);

NIS final 7: 27 de novembro (já pago);

NIS final 8: 28 de novembro (já pago);

NIS final 9: 29 de novembro;

NIS final 0: 30 de novembro.

Qual o valor do Bolsa Família?

Conforme divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Governo Federal, o Bolsa Família é composto por seis benefícios distintos, de acordo com a situação de cada beneficiário:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 (valor per capita pago a cada membro da família);

R$ 142 (valor per capita pago a cada membro da família); Benefício Complementar (BCO): valor adicional destinado às famílias cuja soma dos benefícios não atinge R$ 600, garantindo um valor mínimo por família;

valor adicional destinado às famílias cuja soma dos benefícios não atinge R$ 600, garantindo um valor mínimo por família; Benefício Primeira Infância (BPI): adicional de R$ 150 por criança com idade entre zero e sete anos incompletos;

adicional de R$ 150 por criança com idade entre zero e sete anos incompletos; Benefício Variável Familiar (BVF): acréscimo de R$ 50 para gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos;

acréscimo de R$ 50 para gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos; Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): adicional de R$ 50 para cada membro da família com até sete

Quem pode se inscrever no Bolsa Família?

Para receber o Bolsa Família, os interessados deverão realizar a inscrição no CadÚnico. Tem direito ao benefício as famílias com renda familiar per capita mensal igual ou inferior a R$ 218. Atualmente, 21,18 milhões de famílias são contempladas com o Bolsa Família.

Como consultar o Bolsa Família?

O Bolsa Família poderá ser consultado por meio dos seguintes canais:

Aplicativo Bolsa Família ;

; Central de atendimento CAIXA , pelo telefone 111;

, pelo telefone 111; Atendimento CAIXA ao cidadão, pelo telefone 0800-726-02-07.

Como sacar o Bolsa Família?

Uma conta Poupança Social Digital é criada para o beneficiário de forma automática para o mesmo receber o valor da bolsa. Pelo aplicativo Caixa Tem, o usuário pode realizar a movimentação do pagamento via transferências, pagamentos com cartão de débito virtual, pagamento de contas e saque sem cartão em terminais de autoatendimento e em casas lotéricas.

Caso não seja possível abrir uma conta, o valor deve ser retirado direto nas casas lotéricas e em terminais de autoatendimento CAIXA utilizando o cartão Bolsa Família, ou em agências da CAIXA sem o cartão.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com