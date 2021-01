Boi de estimação é furtado e família inicia buscas

Francês, um boi de estimação de uma família de São José do Rio Preto (SP), foi furtado na noite do domingo (10). O animal pertencia ao fotógrafo Aparecido Silva de Oliveira, de 63 anos, que o usava no trabalho e cuidava do animal.

Luciane Silva de Oliveira, de 28 anos, é filha do fotógrafo e conta que o animal era deixado em um pasto próximo à casa da família. O sumiço do boi só foi percebido na segunda-feira (11), quando o homem foi até o local para alimentar o animal, por volta das 7h, mas percebeu que a cerca do pasto estava quebrada e o boi havia saído.

"O Francês é de estimação da família e meu pai não vende por nada. Ele foi criado com a gente desde quando era um bezerrinho e hoje já está com seis anos. Ele é dócil, é obediente e se dá bem com crianças. Meu pai está muito triste", relatou Luciane.

Após perceber o furto, a família procurou no bairro pistas que levassem ao animal. No entanto, só encontraram câmeras de segurança que mostram um homem com o boi. O rapaz de boné aparece nas imagens caminhando com o boi pelas ruas, tranquilamente. O animal está com uma corda no pescoço e parece obedecer ao homem.

"Ainda não temos informação nenhuma sobre o Francês. Só queríamos ele de volta", suplicou Luciane. A família registrou um boletim de ocorrência e a polícia investiga o caso.