'Boca Aberta': Candidato desmaia após briga por moto em carreata

A disputa para as vagas na Câmara de Vereadores de Uberaba (MG) está sendo levada a extremos por dois candidatos do mesmo partido. Guilherme Oliveira, conhecido como "Boca Aberta", e Clodoaldo Cabral discutiram e chegaram às vias de fato em uma carreata na noite de quarta-feira (4). Após a briga, “Boca Aberta” acabou desmaiando.

O presidente do PSC mineiro, Gledston Moreli, explicou que a briga começou após desentendimentos sobre onde cada um ficaria na carreata. "Infelizmente, durante a carreata, houve esse fato por conta do posicionamento em que cada um ficaria", disse.

No entanto, Guilherme “Boca Aberta” afirmou que tudo começou porque Clodoaldo não gostou de ele usar sua moto na região. "Montei meu equipamento de som em uma moto emprestada e fui à luta, usando minha criatividade para aparecer, mas ele não gostou e disse que eu estava levando vantagem por circular com a moto no ponto de parada", relatou.

Ainda de acordo com “Boca Aberta”, Clodoaldo abriu a porta do seu carro, que derrubou a moto, e já começou a agredi-lo. "O soco dele não pegou direito porque eu estava de capacete, mas arranhou. Não sei brigar, ele me pegou de gravata", completou. Foi então que o candidato desmaiou.

"Ele não quis soltar, foi para me matar, pensei que eu iria morrer. Ele só parou, porque uma testemunha me disse que deu soco na costela dele", relatou “Boca Aberta”.

O candidato foi socorrido no local pelo Samu e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O candidato foi liberado da unidade médica por volta das 23h30.

Procurado, Clodoaldo Cabral, não se manifestou à redação do UOL.