'Boa noite, Cinderela': Ator pornô é preso acusado de aplicar golpe

João Bosco Rodrigues Junior, de 28 anos, foi preso na sexta-feira (23), acusado de aplicar o golpe conhecido como “Boa noite, Cinderela” em casas noturnas no bairro dos Jardins, em São Paulo. O homem, que trabalha como ator em filmes adultos, foi localizado pela polícia em um motel na zona oeste da capital paulista.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o ator pornô dopava as vítimas com a droga. Inconscientes, as pessoas passavam a senha do cartão de crédito para ele, que debitava o valor desejado e fugia roubando objetos pessoais das vítimas.

O homem já roubou cem mil reais, que foram contabilizados, e a investigação tenta identificar se há outros envolvidos no golpe.

Quando a primeira vítima registrou boletim de ocorrência, em maio deste ano, foi quando começaram as investigações. Na época, João foi localizado, mas fugiu para o Rio de Janeiro.

O ator pornô já tinha um mandado de prisão decretado pela Justiça e foi encaminhado ao 78ºDP (Jardins), na zona oeste da capital, onde vai responder por roubo qualificado.