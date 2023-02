BH distribui joaninhas a moradores para conter pragas nas plantas

As joaninhas se tornaram aliadas dos moradores de Belo Horizonte, em Minas Gerais, no combate a pragas em árvores, jardins e hortas espalhados pela cidade. Os exemplares do inseto simpático de asas redondas vermelhas e bolinhas pretas são produzidos numa "biofábrica" e distribuídos gratuitamente aos moradores.

A joaninha está servindo para substituir agrotóxicos, pois mata as pragas que destroem as plantas, como explicou a bióloga Nathália Abreu Mezzeti, ao Jornal Hoje. mais de 110 mil joaninhas já foram distribuídas na cidade.

"Ela é como se fosse um pequeno grande leão numa horta. Ela é o predador mesmo e vai à caça dos pulgões e das cochonilhas para acabar com esses inimigos".

As joaninhas tem sido soltas nas hortas comunitárias, especialmente nas que produzem alimentos para ongs e escolas públicas.

Qualquer pessoa pode adquirir de graã o "kit joaninha". Os insetos são entregues junto a informativos para fazer a liberação no meio ambiente, acompanhados de um pacote com sementes de plantas atrativas para as joaninhas, como coentro, mostarda e erva doce. "São plantas que dão pólen, dão pulgões e vão atrair as joaninhas para aquele ecossistema", explica Felipe Vivas de Sá, técnico da biofábrica de joaninhas.