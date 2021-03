Bebê morre asfixiado após mãe dormir por cima dele

Uma bebê com menos de um mês de vida morreu por asfixia pela própria mãe, de 33 anos, enquanto as duas dormiam, em Minas Gerais. O caso aconteceu na última terça-feira (09).

A mãe da criança contou aos policiais que estava amamentando a filha e que não se lembra de mais nada. Ela disse que quando acordou, viu que estava em cima da criança e que havia muito sangue na cama.

Após ver o que aconteceu, ela saiu de casa gritando por socorro com a filha nos braços. Uma vizinha saiu para ajudar a mãe da bebê e as três foram até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Os médicos tentaram reanimar a criança por 40 minutos, mas foi em vão.

Aos policiais, os médicos disseram que a menina morreu por asfixia. O corpo da recém-nascida foi encaminhado ao IML, de Belo Horizonte.

O jornal informou que a mãe da criança falou que não dormia a dois dias e que, no dia anterior da morte da bebê, ela tinha ingerido bebida alcoólica. Na versão dela, no sábado passado, ela se desentendeu com o pai da vítima e ele saiu de casa no domingo, a deixando sozinha com seis crianças. Ela disse também que foi agredida pelo companheiro.

Na segunda-feira à noite, a mulher resolveu fazer um churrasco com um casal de vizinhos. Ela disse que ingeriu duas latas de cerveja e que fumou dez cigarros. Os vizinhos foram embora, e mais tarde, ela disse que a bebê chorou e ela foi amamentar. Após isso, ela contou não se lembrar de mais nada e já acordou em cima da bebê.

"A mãe da criança foi conduzida à Delegacia de Plantão de Contagem, onde a autoridade policial ratificou sua prisão em flagrante. Ela foi ouvida e responde ao inquérito policial, até o momento, em liberdade, após o pagamento da fiança arbitrada. A investigação segue em andamento", informou a Polícia Civil.