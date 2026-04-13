Bebê fica ferido após ser queimado durante banho em berçário de creche

Um bebê de 7 meses ficou ferido após sofrer queimaduras durante o banho em um berçário no município de Rio Verde, sudoeste de Goiânia. De acordo com a família, a criança teve cerca de 29% do corpo atingido, além de bolhas na região genital, nos membros inferiores e nos pés.

O caso ocorreu no primeiro dia em que a mãe havia retornado ao trabalho após o fim da licença-maternidade. Até o momento, a instituição de ensino não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.

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Segundo relatos dos familiares, o bebê foi encontrado desacordado no colo de uma funcionária da escola. Diante da situação, ele foi levado às pressas para um hospital particular localizado nas proximidades do berçário.

No atendimento médico, a criança precisou de cuidados emergenciais. A família informou que o bebê apresentava lesões visíveis, com vermelhidão intensa e formação de bolhas em diferentes partes do corpo, principalmente nos pés, o que exigiu intervenção rápida da equipe de saúde para evitar complicações mais graves.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)