Bebê é internado com queimaduras de cigarro, mordidas e sem as unhas dos pés

Um bebê de 1 ano internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, cidade de Goiás, foi levado a unidade de saúde sem as unhas dos pés, com mordidas e queimaduras de cigarro pelo corpo. Mãe e padrasto da criança foram presos por suspeita de torturarem o menino, segundo a Polícia Civil. As informações são do g1. Ainda segundo o órgão policial, a prisão ocorreu após o casal ter levado a criança ao hospital, sob alegação de que ele teria se machucado enquanto brincava na última segunda-feira (8), em Quirinópolis, no sudoeste de Goiás.

Segundo a delegada Simone Casemiro, da Polícia Civil, tanto a mãe quanto o padastro da criança negaram as acusações de tortura. As prisões deles foram mantidas pela Justiça na terça-feira (9) e a dupla foi autuada por tortura qualificada por lesão grave.

“Eles negaram as acusações. Disseram que a criança caiu e que as mordidas foram praticadas pelo irmão. Eles demonstram frieza e sem sinais de arrependimento”, disse Simone.

O hospital onde a criança está internada informou nesta quarta-feira (10) às 8h36 que o paciente "está internado na UTI Pediátrica da unidade, possui estado geral gravíssimo e respira com ajuda de aparelhos".

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de oliberal.com Rayanne Bulhões)