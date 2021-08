Bebê é encontrado dentro de sacola plástica em supermercado

Um bebê foi achado por um motorista de aplicativo em um supermercado. O recém-nascido estava dentro de uma sacola plástica, enrolado em um lençol. De acordo com a polícia, as investigações irão seguir a linha de abandono de incapaz. O caso aconteceu na última terça-feira (10), na zona norte do Rio de Janeiro. As informações são do Metrópoles.

O motorista Wallace da Silva Ferreira, de 31 anos, que encontrou o bebê, levou a criança para uma clínica. A criança chegou à unidade por volta das 5h30 e, após ser avaliado, foi transferido para um hospital materno e está em observação na UTI Neonatal.

As informações são que o caso será investigado e o bebê ficará sob responsabilidade do Conselho Tutelar.