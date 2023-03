Bebê de um mês morre com sinais de espancamento e mãe é presa suspeita do crime

Na madrugada deste domingo (19), uma bebê de apenas um mês morreu no Pronto-Socorro do Hospital Estadual Infantil de Vitória, no Espírito Santo, após ter sido internada na última quarta-feira (15) com sinais de espancamento. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

Segundo a polícia, a mãe da criança, Jaqueline Nascimento Pinto, de 37 anos, foi presa na última quinta-feira (16) suspeita de ter praticado o crime. Ela foi encaminhada à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuada em flagrante pelo crime de lesão corporal de natureza grave e encaminhada ao presídio.

VEJA MAIS

De acordo com a Polícia Militar, a criança deu entrada no pronto-socorro e, durante a reanimação, os médicos não verificaram sinais de engasgo e a examinaram, constatando traumatismo craniano, coágulos de sangue na cabeça e fratura no fêmur — indicando um possível espancamento.

Jaqueline foi presa no dia seguinte ao levar a bebê para o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, alegando que a criança sofria de refluxo e que teria passado mal ao engasgar. No entanto, exames apontaram outras causas para a parada cardiorrespiratória.

A mulher contou que a filha ficava sempre com ela e reforçou que a bebê passou mal devido a um refluxo. Jaqueline não soube explicar as lesões na cabeça e na perna da bebê e disse que a criança poderia ter se machucado dentro do hospital.

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e que outras informações não serão divulgadas no momento para não interferir nas investigações.