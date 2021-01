Bebê de 6 meses volta para casa após 109 dias internada com covid-19

Laura Lima do Nascimento, de apenas seis meses, recebeu alta do hospital após passar 109 dias internada para tratamento da covid-19, em São José do Rio Preto (SP). A mãe da bebê, Ana Carolina Santos Lima, de 16 anos, contou que a filha nasceu em 24 de junho de 2020, durante a pandemia do coronavírus. “Nem os médicos acreditavam que minha filha voltaria para casa. Realmente foi um milagre”, comemorou.

Hoje, a menina é considerada saudável pelos médicos do hospital e pôde voltar para a casa da família, em Potirendaba (SP).

Vinte e um dias após o nascimento da menina, os pais começaram a sentir sintomas associados à covid-19. Eles testaram positivo para a doença. “Continuamos cuidando da Laura, mas percebemos que ela começou a ficar cansada e apresentar falta de ar. Corremos para o hospital, onde ela também foi diagnosticada com o coronavírus”, relembrou Ana.

A mãe relatou que os mais de três meses em que a menina ficou internada, recebendo tratamento, foram difíceis. “A Laura chegou no hospital com uma pré-parada cardíaca. A doença realmente tomou conta do corpo dela. Ela precisou fazer uma traqueostomia e uma drenagem no cérebro para tirar um coágulo”, explicou Ana.

Mas para a alegria da família, a alta da menina foi prescrita na terça-feira (5). “A sensação ver minha filha recebendo alta foi sem explicação. Foi uma felicidade muito grande. Não tem coisa melhor do que trazê-la de volta para casa. Agora, a Laura está recebendo cuidados médicos em casa, fazendo acompanhamento com uma fonoaudióloga e tudo”, finalizou a mãe de Laura.