Bebê de 4 meses é estuprada por homem de 55 anos

Na última segunda-feira (13), um homem de 55 anos foi preso após estuprar um bebê de apenas 4 meses de idade, no bairro Cidade de Deus, de Manaus. As informações são do Portal do Holanda.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu na no período da manhã, na casa da vítima. O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Criança e ao Adolescente (Depca).