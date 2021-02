Bebê de 10 meses é encontrada morta após passar 24h sem comer

Uma bebê de 10 meses foi encontrada morta na casa onde morava, em Curitiba, após passar um dia inteiro sem alimentação. O pai da menina foi preso por suspeita de omissão.

Segundo a Polícia Civil, a mãe da criança havia saído para trabalhar por volta das 17h da última quinta-feira (18), deixando os filhos com o pai. Quando voltou, no dia seguinte, percebeu que a criança estava muito quieta. Ao constatar que não havia respiração, a mulher acionou o Samu, cuja equipe ainda tentou reanimar a bebê. Um paramédico identificou vários hematomas no corpo da criança e decidiu acionar a polícia. De acordo com a equipe de salvamento, fome e desnutrição são as prováveis causas da morte da menina. O casal tem outras duas filhas, de 5 e 2 anos.

Posteriormente, os pais da bebê foram levados ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de Curitiba. À polícia, o pai afirmou que havia deixado uma mamadeira pronta para que a filha de 5 anos desse à irmã e que, após isso, adormeceu. Ele só voltou a olhar a bebê no berço aproximadamente 24 horas depois, quando ela já havia morrido.

Uma conhecida da família afirmou que a mãe das crianças é muito ocupada. "Só quem trabalha é ela. Não sei exatamente com o quê, mas normalmente fica 24 horas e folga outras 24. O pai era usuário de drogas, mas estava tentando deixar. Estava até frequentando uma igreja", ressaltou a mulher, que se identificou apenas como Cida.

A Polícia Civil informou que abriu uma investigação e que a responsabilidade da mãe ainda não foi descartada. Uma equipe do Conselho Tutelar deve avaliar as condições dos cuidados aos quais as crianças são submetidas.