Barco pesqueiro naufraga com 12 pessoas; Marinha inicia buscas

Uma embarcação pesqueira com pelo menos 12 tripulantes naufragou no mar na costa da cidade de Garopaba, no litoral sul catarinense, na noite desta sexta-feira (16), segundo a Marinha do Brasil. O incidente ocorreu próximo à Ilha do Coral, a 45 minutos de barco de Garopaba e ao Sul de Florianópolis.

A Capitania dos Portos informou que as buscas foram iniciadas por volta de 21h30, mas, até a última atualização, às 8h30, ninguém havia sido resgatado. Ainda não há informações sobre a identidade das pessoas e nem o número total exato de tripulantes. Também não se sabe qual a origem e destino da viagem. A Marinha deve emitir uma nota oficial ainda na manhã deste sábado (17).

As ações para atendimento e buscas pelo pesqueiro são concentradas pela Delegacia da Capitania dos Portos de Laguna, também no sul catarinense. O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina (CBM-SC) informou, por volta de 9h, que vai auxiliar nas buscas utilizando um helicóptero e uma embarcação de resgate.

Ainda segundo a corporação, em função do possível local do naufrágio, a cerca de 46 quilômetros da costa, vai atuar em áreas diferentes das patrulhadas pela Marinha.

A costa da região Sul do Brasil enfrenta ventos fortes e chuvas intensas por causa da passagem de um ciclone extratropical. A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para a faixa sul de Santa Catarina, até a altura de Florianópolis, válido até a tarde de sábado (17).