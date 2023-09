Bandido se serve de coxinha durante assalto à lanchonete; vídeo

Uma câmera de monitoramento flagrou dois bandidos durante um assalto a uma lanchonete do município de Praia Grande, litoral de São Paulo, nesta última terça-feira (19). Durante a ação, um deles ainda parou para comer algumas coxinhas antes de roubar o dinheiro do local. Veja o vídeo:

O crime ocorreu em uma unidade da franquia 'Seu Coxinha', localizada na Rua Tamoios, no bairro Vila Tupi, e durou menos de cinco minutos.

Nas imagens, é possível ver os dois criminosos apoiados no balcão da lanchonente rendendo a atendente do estabelecimento. Enquanto um se estica para pegar o dinheiro de dentro do caixa, o outro abre a estufa dos salgados e come alguns deles diante das vítimas.

Ao portal G1, o dono da lanchonete, que preferiu não se identificar, disse que mesmo que estivesse com fome, o crime não é justificável. "O cara estava com fome para fazer isso, ok, mas de qualquer forma é um criminoso, afinal tem muita gente que está passando fome, mas não rouba né? Achei bem estranho", disse o proprietário.

Ele contou ainda que os bandidos aproveitaram o baixo movimento na rua para abordar a esposa dele, que estava dentro do estabelecimento. "Estavam com a mão em um pacote, fingindo que estavam armados, e fugiram de bicicleta", relatou o dono da lanchonete.

Ainda segundo ele, a lanchonete já foi assaltada em outubro do ano passado. Nessa última vez, além da coxinha, os bandidos roubaram aproximadamente R$ 350 do caixa. "Essa rua é rota de fuga, tem câmera de monitoramento, mas não serve para nada. A gente fica meio desacreditado. A pior parte é o susto", disse o proprietário.

O proprietário disse, também, que registrou um boletim de ocorrência. No entanto, em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) informou que a Polícia Civil não localizou nenhum registro sobre o caso.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Ádna Figueira, editora de OLiberal.com)