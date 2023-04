Banco envia cartilha a funcionários onde proíbe 'cabelo sujo, chulé e mau hálito'

Uma cartilha com uma série de condutas e exigências, que ‘devem ser evitadas a todo custo’, foi enviada aos funcionários do Banco Inter, por email, esta semana. Entre as normas, constam proibições como ‘lingerie marcando ou aparecendo’, roupas com bolinhas, ‘barba mal feita e cabelo sem corte’, e material de trabalho bagunçado, como o uso de ‘caneta com tampa mastigada’.

Entre as exigências estão que os profissionais da empresa não podem ter unhas e sobrancelhas malcuidadas, maquiagem borrada ou excessiva, tampouco aparecer para trabalhar com o cabelo sujo ou mal arrumado.

E a lista de exigência não termina por aí. Há ainda proibições específicas sobre películas de celular quebradas, capinhas sujas ou acessórios e bolsas ‘velhas’.

A advogada Nathália Ohofugi explica que esse tipo de exigência no ambiente de trabalho configura uma prática abusiva, e “reforça a ideia de um ambiente corporativista e machista, baseado em regras e concepções patriarcais”.

“É um abuso de poder diretivo do empregador decidir que o empregado observe determinados tipos de vestimenta, ou formas de se aparentar do trabalho. Existem limites do que é sensato cobrar ou não, e essas demandas extrapolam esse poder”, frisa a especialista.

“Se o empregador quer que seja estabelecido um padrão para todos os funcionários, como estar sempre com roupas novas, a empresa deve arcar com esses custos”, prossegue.

Posicionamento

Ao Metrópoles, o Banco Inter informou através de sua assessoria que ' respeita a individualidade de cada um de seus colaboradores e que o material em questão foi revisado e passou por alterações'.