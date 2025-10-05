Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Balão causa incêndio em casas na Vila Mariana, em São Paulo

Três residências foram atingidas pela queda do balão; não houve feridos

Estadão Conteúdo
fonte

Balão cai na Vila Mariana, em São Paulo (SP) (Reprodução / TV Globo)

Um balão causou um incêndio ao cair sobre três casas na Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo, neste domingo, 5. Não houve feridos, segundo o Corpo de Bombeiros.

A corporação informou ter sido alertada às 9h da queda do balão na Rua Coronel Lisboa. Uma viatura foi necessária para extinguir as chamas, ainda na manhã deste domingo.

A perícia foi acionada, enquanto a polícia registra boletim de ocorrência para investigar os responsáveis pelo balão.

Quais os riscos de soltar balões?

Além do risco de incêndios, eles podem carregar itens de fogos de artifícios na base e provocar explosões perto de residências, florestas, empresas e veículos; Quando o balão sobe, ele é carregado por correntes de ar e levado para locais imprevisíveis, colocando em risco o tráfego aéreo e milhares de passageiros; Os balões também ameaçam o meio ambiente e destroem a fauna e a flora quando caem nas matas.

Soltar balão é crime?

Sim. Fabricar, vender, transportar e soltar balões é crime previsto no artigo 42 da Lei número 9.605/98. A pena é de prisão de um a três anos ou multa. Os responsáveis também podem responder por atentar contra a navegação aérea, conforme o artigo 261 do código penal, segundo o governo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

queda de balão

são paulo

incêndio

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

BRASIL

Ônibus com 55 estudantes atinge carro e pega fogo no centro de Porto Alegre

A Secretaria de Saúde de Porto Alegre informou que ao menos 12 pessoas precisaram de atendimento médico

04.10.25 15h25

Inmet emite alerta amarelo para tempestades em SP e outras regiões

02.10.25 8h33

Política

Câmara aprova por unanimidade isenção do IR a quem ganha até R$ 5 mil

Texto da proposta agora vai ao Senado

01.10.25 23h00

Brasil Sub-20 perde de Marrocos, toma 'olé' e pode ficar fora do Mundial na 1ª fase

01.10.25 22h18

MAIS LIDAS EM BRASIL

CONSTRANGIMENTO

Homem aparece com o pênis à mostra durante audiência virtual do TRT

Caso ocorreu durante sessão online da 11ª Vara do Trabalho de Campinas e chocou a magistrada

03.10.25 21h38

CONCURSOS

CNU neste domingo: confira o que levar e o que é proibido na prova

Portões abrem às 11h30 e fecham às 12h30; provas começam às 13h

05.10.25 9h44

CONCURSO NACIONAL

CNU 2025: cartão de confirmação é atualizado e inclui número de sala

Mais de 760 mil pessoas devem participar das provas neste domingo.

05.10.25 9h49

saúde

Variante pálida do Aedes aegypti é identificada pela 1ª vez na Amazônia

Versão rara do mosquito da dengue foi encontrada na região Norte; registro anterior no Brasil havia ocorrido em 2020, em São Paulo

05.10.25 13h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda