Avião que fazia transporte médico cai em ribanceira; três ficam feridos

Três pessoas ficaram feridas depois que um avião saiu da pista e caiu em uma ribanceira no momento do pouso, na manhã deste sábado (2), no Aeroporto de Diamantina, em Minas Gerais. De acordo com informações do UOL, quatro pessoas estavam a bordo da aeronave, mas três saíram levemente feridas do acidente e uma não se machucou.

Os bombeiros foram acionados por volta das 9h. O avião de pequeno porte, modelo jato Learjet 31A, fazia transporte aeromédico e vinha de São Paulo, com uma médica, um enfermeiro, além do piloto e do copiloto. Eles estavam indo buscar um paciente com Covid-19.

Os feridos estão estáveis e foram levados para a Santa Casa de Diamantina, local em que estão sendo atendidos.

A perícia do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionada e o local do acidente, isolado.