Auxílio Caminhoneiro: veja como funciona o benefício

O Auxílio Caminhoneiro foi um benefício criado em julho de 2022, pelo Governo Federal, através da chamada “PEC Kamikaze” ou “PEC dos Benefícios”. O seu pagamento está previsto para ocorrer em seis parcelas, pagas entre agosto e dezembro, no valor de R$ 1 mil.

Como funciona o Auxílio Caminhoneiro?

O Auxílio Caminhoneiro é um benefício criado com o objetivo de diminuir os impactos causados pelo aumento do preço dos combustíveis derivados de petróleo. O seu pagamento é mensal, previsto para ocorrer entre os meses de agosto e dezembro. Na parcela de novembro, quase 400 mil motoristas receberam o depósito de R$ 1 mil.

Para recebê-lo, o cidadão precisava ter o registro ativo no RNTRC até o dia 31 de maio, além de registro de operações em 2022 ou ter enviado a autodeclaração do Termo de Registro do TAC. Até a quinta parcela, o Governo Federal gastou quase R$ 2 bilhões apenas com o benefício.

Ao receber o benefício, que é depositado em uma conta poupança social digital, o trabalhador tem até 90 dias para realizar a movimentação do dinheiro. Caso contrário, ele será recolhido pelo Tesouro Nacional.

Auxílio Caminhoneiro em dezembro

A última parcela de 2022 do Auxílio Caminhoneiro será paga no próximo sábado, 10 de dezembro. Esta é também a última parcela prevista do benefício, que não deve ser renovado em 2023.

