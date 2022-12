Auxílio Caminhoneiro: prazo para saque de parcela termina nesta quinta (22); entenda

Os beneficiários do Auxílio Caminhoneiro receberam a sexta e última parcela no último dia 10 de dezembro. Entretanto, os profissionais beneficiados têm até 90 dias após o depósito para realizar a movimentação do benefício. Caso contrário, o valor depositado será recolhido pelo Tesouro Nacional.

VEJA MAIS

A sexta parcela do Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Cargas (BEM Caminhoneiro) foi paga para mais de 380 mil caminhoneiros. Somando os seis lotes, o Governo Federal gastou cerca de R$ 2,3 bilhões com o benefício, menos do que os mais de R$ 5 bilhões que estavam planejados.

Prazo para saque da 3ª parcela termina amanhã, 22 de dezembro

O Auxílio Caminhoneiro deve ser movimentado em até 90 dias após o seu depósito. Neste caso, o prazo para realizar a movimentação da terceira parcela do benefício, que foi paga no dia 24 de setembro, se encerra na próxima quinta-feira, 22 de dezembro.

A Caixa Econômica Federal informou que mais de 14 mil caminhoneiros tiveram ao menos uma das parcelas recolhidas pela instituição. Ao todo, cerca de R$ 28 milhões foram devolvidos para os cofres públicos.

Como acessar o Auxílio Caminhoneiro?

O benefício foi depositado em uma conta poupança social digital, em nome do trabalhador, e pode ser acessado via aplicativo Caixa Tem. A partir dele, o usuário poderá realizar diversas operações, entre elas:

Transferências bancária e PIX;

Pagamento de contas via QR Code e cartão de débito automático;

Pagamento de contas e boletos;

Recargas.

É possível também realizar o saque do benefício em um terminal de autoatendimento Caixa ou em casas lotéricas.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)