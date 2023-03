Áudios mostram negociação entre drag queen e pai de santo para matar ator

Segundo a Polícia Civil, dois dos envolvidos na morte do ator Yago Henrique França, de 29 anos, trocaram mensagens sobre como iriam pagar o assassino contratado por R$ 10 mil para executar o crime.

O Metrópoles teve acesso aos áudios trocados entre José Henrique Silva Santos, de 30 anos, a drag queen Lunna Black, e o pai de santo Lucas Santos de Souza, de 33 anos. Ambos foram presos no último dia 17 no Capão Redondo, zona sul da capital paulista, juntamente com o cabeleireiro Robson Pereira Felipe, também de 33 anos, namorado do pai de santo.

Yago foi visto com vida pela última vez no bairro da zona sul de São Paulo, quando foi a uma cerimônia religiosa no terreiro de Lucas.

Encontro em centro de umbanda foi planejado pelos criminosos

De acordo com a investigação da Polícia Civil, o encontro no centro de umbanda foi planejado pelos criminosos como uma armadilha para o assassino de aluguel raptar, matar e se livrar do corpo de Yago.

O quarto envolvido no crime já foi identificado pelo Setor de Homicídios e de Proteção à Pessoa de São Bernardo do Campo, que solicitou à Justiça sua prisão temporária. No entanto, ele ainda não foi preso.

Como o Metrópoles revelou, Lunna Black admitiu à polícia ter negociado o homicídio do ator com um assassino de aluguel. Nos áudios, feitos nos dias que antecederam o crime, ela fala com o pai de santo sobre parcelarem o pagamento que seria feito ao assassino.

Lunna Black (esq) e Yago França, montado como a drag Amélia Lovett (@amelia_drag)

O assassinato foi encomendado, de acordo com a polícia, porque Lunna devia R$ 40 mil para Yago. O dinheiro seria fruto de cachês pagos por shows que ambos faziam, como drag queens, na periferia de São Paulo.

A morte de Yago Henrique França gerou comoção nas redes sociais e entre os amigos e fãs do ator, que também era conhecido como Yago Pikachu e era bastante ativo no meio artístico. O crime chocou o país e levou muitos a pedirem justiça e a investigação do caso.

Veja os diálogos

“Eu acho que o Pix não faz o valor todo, mas eu posso tentar. Aí, eu transfiro, então”, disse Lunna, em uma das mensagens trocadas com Lucas.

“O rapaz [matador] é assim, já foi conversado com ele. Já foi combinado. Já passei o endereço. O que você mandou, que é do serviço da casa [de umbanda]. Certíssimo. Agora tem que pagar ele, né. Que é para ele já fazer as coisas [homicídio], entendeu?”. afirmou o pai de santo.

Depois da transferência bancária, Lunna manda uma mensagem confirmando que o crime estava encomendado. “Só dando um ok, que amanhã ok [o crime]. Já respondeu [o assassino] e ok.”

O diálogo é concluído com um áudio de Lucas: “Ok, então, vou apagar aqui a nossa conversa aqui.”