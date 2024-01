Áudio revela últimas palavras de homem envenenado por ex-nora em Goiânia

Leonardo Pereira Alves, de 58 anos, enviou um áudio para sua ex-nora, a advogada Amanda Partata Mortosa, minutos antes de ser hospitalizado e falecer em decorrência de envenenamento. No áudio, obtido pelo site G1, Leonardo informou à ex-nora sobre seus sintomas e expressou preocupação com a possibilidade de ela também ser afetada. Mas, segundo a polícia, Amanda Partata é a autora do envenenamento. A suspeita está detida.

Na gravação, Leonardo relatou os sintomas que estava enfrentando, como vômitos e diarreia, e anunciou sua intenção de buscar atendimento médico. Além disso, alertou Amanda sobre o estado de saúde da mãe, Luzia Alves, de 86 anos, que também foi envenenada e veio a falecer.

O trágico incidente aconteceu em Goiânia. Leonardo compartilhou com Amanda a suspeita de que o envenenamento estava relacionado aos alimentos consumidos por ambos. O ex-sogro mencionou ter conversado com o filho, ex-namorado dela, aconselhando-o a procurar ajuda médica.

“Falei com o Leozinho, ele falou que é bom ir no hospital tomar um soro. Eu estou achando que são aqueles doces que nós comemos, e minha mãe foi só aquilo que ela comeu, né? O mingau e aquilo lá, eu comi negócio e doce”, disse Leonardo para Amanda, referindo-se ao filho dele, ex-namorado dela.

Em um momento de preocupação, Leonardo alertou a ex-nora sobre os possíveis riscos para sua saúde: "Meu pai não comeu nada e está bem, mas você comeu. Cuidado, que você pode passar mal também". As circunstâncias do envenenamento ainda estão sob investigação.