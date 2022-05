Áudio em que professoras são chamadas de 'prostitutas e analfabetas' é atribuído a vereadora; ouça

Maria Aparecida da Silva, vereadora pelo PDT, é apontada como a pessoa que fala em um áudio em que professoras são chamadas de “prostitutas e analfabetas”. O áudio foi repassado e circulou no município de Santa Terezinha de Goiás (GO), ao norte do estado, onde a vereadora atua.

Confira o áudio supostamente da vereadora Maria Aparecida da Silva:

“Se essas prostitutas, analfabetas da educação, falarem de mim... Você se lembra daquele projeto há 5 anos que o Marcos mandou dando só 2%, e eu mesma peguei o projeto e levei, e você falou: ‘Tita, você tem muita coragem, coragem!’. Levei, e ele chegou a 13%. Hoje foi o inverso, elas dizem que eu estou contra elas, mas não. Toda vida eu estive do lado, protegendo”, disse a mulher no áudio.

Entenda o caso

O projeto que está sendo tratado diz respeito ao aumento salarial dos professores no município. O áudio teria sido gravado após os profissionais da educação reclamarem do reajuste de 10% aprovado pela Câmara, no lugar dos 33% que buscava a categoria, concedido pelo governo federal como piso salarial para a classe.

A câmara municipal de Santa Terezinha de Goiás emitiu nota no dia 18 de maio tratando do tema, confira na íntegra:

Nota de repúdio da Câmara Municipal de Santa Terezinha de Goiás (@camara_st_terezinha_go / @instagram)

“O presidente da câmara municipal de Santa Terezinha de Goiás, o vereador Moisés de Morais Pinto, após tomar conhecimento do áudio com palavras ofensivas destinadas ao pessoal da educação do município de Santa Terezinha de Goiás, vem manifestar o seu repúdio e informar que não compactua com as palavras externadas pela vereadora Maria Aparecida da Silva”.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)