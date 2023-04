Atores pornôs são presos por extorsão de homens casados

Dois atores pornôs foram presos pela Polícia Civil do Distrito Federal em uma operação que investigava a extorsão de homens casados. A prisão ocorreu em São Paulo, nesta quinta-feira (13). Segundo a investigação, os suspeitos anunciavam em sites de garotos de programa para atrair vítimas e, através de aplicativos de mensagens, ganhavam a confiança dos possíveis clientes e levantavam informações pessoais que poderiam ser usadas na extorsão.

Empresários e servidores públicos eram alvos

As vítimas do crime foram identificadas em diversas cidades brasileiras, incluindo Brasília, Macaé, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis, São Paulo e Maringá.

No Distrito Federal, o foco dos suspeitos eram empresários e servidores públicos do alto escalão. Os investigados trocavam fotos íntimas com as vítimas para poder chantageá-las, visando pessoas com condições financeiras elevadas e que fossem casadas.

Os suspeitos ameaçavam as vítimas dizendo que iriam expor o material íntimo aos familiares, especialmente a esposas e companheiras, empregadores e outras pessoas próximas. Além disso, conseguiam através da darkweb, dados dos homens casados que eram usados contra eles, como endereço, nome completo e profissão. Quando os suspeitos conseguiam material suficiente para chantagear as vítimas, passavam a pedir transferências bancárias, geralmente em valores que giravam em torno de R$ 3 mil a R$ 16 mil.

Presos vão responder pelos crimes de extorsão

A operação policial foi batizada de "Laqueus" e foi conduzida pela 5ª Delegacia de Polícia, na Área Central de Brasília, com apoio da Polícia Civil de São Paulo.

Além dos mandados de prisões temporárias, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. Os presos vão responder pelos crimes de extorsão, podendo ser condenados até a 15 anos de prisão para cada vítima identificada. A ação da polícia serve como um alerta para a população em relação à segurança na internet e ao compartilhamento de informações pessoais.