Assaltantes invadem uma residência e esquecem comparsa na casa ao fugir da PM

Uma câmera de segurança gravou o momento em que três criminosos entraram no carro e deixaram o quarto bandido para trás, no domingo (15), após invadirem uma casa e, no momento da fuga, se depararem com a Polícia Militar (PM) na saída da residência. As informações são do portal G1 São Paulo.

Três criminosos entraram no carro assim que a viatura policial se aproxima. Os policiais militares faziam patrulhamento de rotina no local e seguiram o veículo. O carro dos bandidos foi perseguido até ser parado pela PM, que depois prendeu os três bandidos e encontrou os pertences das vítimas da casa.

O quarto criminoso abre a porta da residência e não encontra os outros bandidos que haviam entrado no carro. O criminoso volta para dentro do imóvel, mas depois sai correndo pela rua. O caso aconteceu em Aricanduva, Zona Leste de São Paulo e a Polícia Militar conseguiu prendeu todos os quatro assaltantes.

Dentro da casa estavam um idoso de 91 anos, uma mulher e um homem acamado. Segundo a PM, todos os pertences roubados das vítimas foram recuperados e devolvidos.