Árvore cai sobre ônibus estacionados próximo ao DNIT

Uma árvore caiu sobre três ônibus estacionados na manhã desta terça-feira (9) próximo ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) da L2 Sul, no Distrito Federal. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, apesar do dano aos veículos, ninguém ficou ferido.

A vegetação foi retirada do local e a expectativa dos militares é que os veículos consigam deixar o estacionamento sem maiores problemas ao trânsito.