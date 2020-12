Arrependido, homem devolve cabelo roubado que seria doado para crianças com câncer

No último sábado (28), 41 mechas de cabelo foram furtadas de um carro antes de serem doadas para o Instituto do Câncer Infantil. Na madrugada desta terça-feira (1º), uma sacola com o cabelo foi arremessada por um homem no pátio da Escola Técnica em Saúde do Hospital de Clínicas, em Porto Alegre (RS). Na sacola tinha um bilhete dizendo: “Peço desculpa pelo fato ocorrido, não sabia que era pras crianças com câncer. Entregar na recepção do Hospital de Clínicas”.

Rita Mambele, diretora técnica da escola, informou que a sacola foi encaminhada pela Polícia Civil para a perícia. “[Encontramos] hoje [terça-feira] cedo, antes da 8h, ao abrirmos a escola. Olhamos as câmeras e ela foi jogada por um rapaz, por volta de 00h15. Ligamos para a polícia imediatamente”, explicou.

A doadora do cabelo, Laura Fassbinder, saiu do município de Igrejinha no último sábado, para fazer a entrega no hospital, mas foi furtada antes que pudesse doar as mechas.

Ela conta que, antes de ir ao Instituto de Câncer Infantil, ela parou na frente do Hospital das Clínicas para fazer uma doação de sangue. Além da sacola com o cabelo, foram levados do veículo o estepe do carro, rádio, mochilas com roupas e o frasco de álcool em gel.

O caso é investigado pela Polícia Civil. Ainda não se sabe se o homem que foi visto devolvendo a sacola é o mesmo que furtou os objetos.