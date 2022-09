Apresentadora desmaia durante debate ao vivo com candidatos ao Governo; vídeo

A apresentadora e jornalista Anne Barretto desmaiou durante o debate realizado pela TV Jornal, em Recife, Pernambuco. O incidente ocorreu nesta nesta quinta-feira (29), durante o segundo bloco do programa, no momento em que Danilo Cabral (PSB), candidato ao Governo do Estado iria iniciar a sua fala. O político imediatamente fez uma pausa e correu para ajudar a jornalista.

A transmissão do debate foi interrompida por alguns instantes após o episódio. Em seguida, o jornalista e colunista Igor Maciel assumiu a apresentação do programa. Anne Barretto recebeu atendimento médico no local e foi encaminhada para o hospital. Durante a queda, ela machucou o queixo e levou dois pontos.

A apresentadora estava com a voz embargada quando estava concedendo um minuto de réplica para o candidato Danilo Cabral. Quando o político começou a falar, de repente, ouviu-se um barulho alto com a queda.

A emissora fez um comunicado nas redes sociais comentando o caso e estimando melhoras para a apresentadora. “Durante o debate dos candidatos a governador na TV Jornal, a apresentadora Anne Barretto teve uma indisposição e já foi atendida. O debate seguiu sendo mediado pelo colunista Igor Maciel. Desejamos pronta recuperação a Anne Barretto.”

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)