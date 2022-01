Apresentador que desmaiou em jornal ao vivo teve cinco paradas cardíacas

Após ter mal súbito ao vivo durante apresentação de um telejornal, na última segunda-feira (3), o jornalista Rafael Silva está com o quadro de saúde estável. A notícia sobre a situação em que o apresentador se encontra foi dada pelo comunicador Kadu Lopes, da TV Alterosa, afiliada do SBT no Sul de Minas, emissora em que Rafael trabalha. As informações são do jornal Metrópoles.

VEJA MAIS

Rafael foi rapidamente socorrido pela equipe da emissora e levado de ambulância para um hospital. No caminho, ainda teria sofrido cinco paradas cardíacas e precisou ser internado na UTI.

“Ele está reagindo ao tratamento e está se movimentando com as mãos e os pés. Isso é bom, segundo os médicos. Apesar da angústia, trago esta notícia com alegria. Ainda não sabemos o que aconteceu com o Rafael”, disse Kadu.

Rafael Silva tem 36 anos e é apresentador do "Jornal das 7", mas está cobrindo férias de Ademir Santos para Alterosa Alerta Sul de Minas. Ele gravava para o matutino quando passou mal.