App Trello fica fora do ar e usuários relatam problemas no serviço

O app Trello ficou fora do ar na manhã desta segunda-feira (20). Diversos usuários relataram que a plataforma de gerenciamento de projetos não estava permitindo atualizar quadros tanto na versão do aplicativo para PC ou para celulares Android e iPhone (iOS). As informações são do Tech Tudo.

Segundo o site que monitora o funcionamento de serviços online do app, o problema começou às 9h57 (horário de Brasília). Após esse horário, centenas de notificações chegaram relatando as falhas. Somente às 11h42 foram resolvidos os problemas e o serviço voltou à normalidade.

"Os engenheiros do Trello acreditam que encontraram a origem do problema, e o desempenho do site voltou ao normal", afirmou a plataforma em seu site oficial. Nos Trending Topics do Twitter, o termo "Trello" chegou a ficar em quarto lugar nos assuntos mais comentados.