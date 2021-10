Após viralizar em briga, irmãs aparecem juntas trocando carinho em nova festa de aniversário

Um ano depois do vídeo que viralizou com a briga de duas irmãs em um festa infantil, as crianças voltaram a aparecer juntas, agora, trocando carinhos e posando para fotos em outra festa de aniversário. Maria Antonia e Maria Eduarda ficaram conhecidas nas redes sociais quando um registro, onde a irmã mais velha apaga a vela do bolo de aniversário da mais nova, viralizou entre os internautas. As informações são do G1.

À esquerda, em 2020, a birga por atenção. Já este ano, muito amor entre as duas (Reprodução / Instagram)

Lá na ocasião, em 2020, a caçula não gostou nada do ocorrido e puxou o cabelo da irmã, iniciando uma 'briga' durante o parabéns. Maria Antonia, de 7 anos, debochou da situação e acabou virando um meme famoso na web, relembre:

Um ano depois, em um novo registro publicado pela mãe das crianças, as garotas aparecem juntas mostrando que o amor fraternal supera tudo. "Não foi fácil esse ano estar orientando a Maria Antonia para que realmente ela respeitasse o momento da Maria Eduarda, porque ela estava esperando novamente apagar a vela, estava esperando muito, se não acontecesse, eu acho que daria perrengue de novo, mas, graças a Deus, deu tudo certo", declarou, confira o momento:

Com a repercussão, as irmãs ficaram famosas no Instagram e já possuem cerca de 254 mil seguidores. Lá, elas compartilham momentos de fofura, publicidade e enetrevistas juntas.