Após três furtos, empresário coloca outdoor pedindo para ladrão parar de roubar

O dono de uma madeireira, José Benedito Toledo, de 60 anos, apelou para um outdoor instalado próximo ao seu estabelecimento para pedir que o ladrão parasse de roubar o local. A alternativa foi a 'saída' que o empresário encontrou após sofrer com três furtos, chegando até a fechar as portas do comércio. As informações são do Uol

"Peço ao amigo ladrão que, por favor, pare de nos roubar! Pois não temos mais condições de arcar com os prejuízos causados por você. Obrigado. Fique com Deus", diz um trecho do comunicado no outdoor, confira:

(Divulgação / Prefeitura de Lorena)

A madeireira em questão, localizada na cidade de Lorena, São Paulo, sofreu com a onda de assaltos em menos de 15 dias. Os criminosos levaram computadores, equipamentos de segurança, ferramentas e até pregos do local. No último furto, sem ter mais o que levar, os ladrões furtaram a fiação elétrica, fazendo o comércio fechar as portas por três dias.

"O meu intuito foi mostrar para a população e as autoridades em geral o que está ocorrendo em nosso estabelecimento. Foi registrado o Boletim de Ocorrência, mas os crimes continuaram e até agora não tivemos nenhuma resposta. Nosso prejuízo passou de R$ 7 mil", contou o homem.