Após ser agredida pelo marido, mulher aciona polícia, mas acaba presa; entenda

Uma mulher foi presa na última quinta-feira (26) após acionar a Polícia Militar para uma ocorrência de agressão. Segundo a vítima, seu marido a agrediu com socos e chutes, além de puxar seus cabelos e quebrar seu celular. A agressão foi confirmada, mas a polícia também identificou outra ocorrência no local: havia um mandado de prisão contra a mulher por tráfico de drogas. Apesar de ser a denunciante, ela acabou sendo presa. O marido fugiu antes da chegada da polícia. As informações são do UOL.

O caso aconteceu em Jardim Marissol, Apucarana. Ao ser presa, ela deixou três filhos, de 7, 5 e 9 anos, sendo o mais velho com paralisia cerebral, aos cuidados da mãe.